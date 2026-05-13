В алтайском селе Усть-Иша двое мужчин жестоко расправились с 15-летним подростком. Они избили школьника, порезали ножом, а когда он попытался убежать, догнали и добили. Тело собирались выбросить в реку, но их заметил свидетель, сообщает Baza .

Подросток поздно гулял с другом. На улице он встретил знакомых своей семьи — 22-летнего Евгения и 40-летнего Виталия. Мужчины позвали школьника в гости.

Там вспыхнул конфликт. Сначала мальчика избивали, потом начали резать ножом. Школьник попытался спастись и убежать, но взрослые догнали его и добили.

Убийцы планировали замести следы: смыли кровь, сожгли одежду, изуродованное тело хотели выкинуть в реку. Их остановил свидетель, который заметил происходящее.

Родственники мальчика живут в неведении. Мать не пустили на место преступления. Попытки узнать подробности ни к чему не привели. Через несколько дней на потерявшую сына женщину выписали два штрафа — за недосмотр за ребенком.

Что уголовное дело все-таки возбуждено, семья узнала от журналистов. Задержали только 22-летнего Евгения, второй участник расправы проходил по делу как свидетель. Он сбежал, опасаясь самосуда односельчан.

