Яна Кошкина вышла на связь после хейта в адрес ее матери

Звезда опубликовала в соцсетях совместное фото со старшей сестрой Ренатой, о которой родительница нелестно отозвалась в эфире. Актриса встала на защиту матери и попросила пользователей перестать оскорблять ее.

«Я не очень понимаю как быть в данной ситуации… Но я прошу остановить поток оскорблений в адрес Марго. Она отказалась это как-то комментировать, но Марго наша мама, и, конечно же, нам больно все это читать», — написала актриса.

Она добавила, что вскоре даст зрителям обратную связь вместе с Ренатой.

Кошкина вступила в борьбу за победу в шоу «Сокровища императора» в новом выпуске, который вышел в воскресенье. С собой в напарники она взяла мать Маргариту, которая в эфире шоу раскрыла семейные подробности, шокировавшие зрителей.

Маргарита заявила, что родила Яну, потому что с первой дочерью Ренатой ей было «скучно». Она также назвала вторую дочь своей «подружкой». Еще Яна рассказала, что однажды родительница не разговаривала с ней несколько месяцев, потому что актриса назвала ее мамой, а не по имени. После этого на мать Кошкиной вылилась тонна критики со стороны пользователей Сети, а психологи даже разобрали ее тип личности.

