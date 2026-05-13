Подмосковные Khimki Power выиграли золото и бронзу чемпионата России в Москве

Баскетболисты из Подмосковья завоевали золотые и бронзовые медали первенства России по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 19 лет, которое прошло с 10 по 12 мая в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В юношеской категории победителем стала команда Khimki Power-1 под руководством Даниила Абрамовского. В финале подмосковные баскетболисты обыграли «Олимпийскую деревню» со счетом 16:6 и второй год подряд завоевали золото. В полуфинале Khimki Power-1 победила «Балтию СШОР по ИВС» (17:11), а в четвертьфинале — МАИ-МБА (21:17). Самым ценным игроком (MVP) турнира признан представитель Подмосковья Тимофей Шошин.

В женской категории бронзовые медали выиграла команда Khimki Power под руководством Олеси Абрамовской. В матче за третье место спортсменки обыграли СШОР Гомельского-2 со счетом 20:16. В полуфинале команда уступила МБА-МГУСиТ (12:17), а в четвертьфинале оказалась сильнее СШОР Гомельского-1 (17:12). Подмосковные баскетболистки повторили прошлогодний бронзовый результат.

Всероссийское первенство по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 19 лет собрало 16 юношеских и 12 женских команд из разных регионов страны. Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России». Баскетбол 3х3 является олимпийской дисциплиной и включен в программу летних Игр с 2020 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.