В Подмосковье газифицировали 510 домов по льготной программе

В регионе продолжают реализовывать дополнительные меры поддержки при подключении к газу. За первые четыре месяца 2026 года специалисты «Мособлгаза» газифицировали 510 домов на льготных условиях.

«Сегодня мы делаем все, чтобы газ в домах ветеранов, многодетных семей, участников СВО и их родных, людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров стал реальностью без лишних финансовых барьеров. И будем продолжать эту работу, тем более что с 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По президентской программе газопровод бесплатно подводят к границам земельных участков. Льготные категории граждан могут безвозмездно провести сети по участку, выполнить пуск газа, оформить техобслуживание и установить оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей. Главное условие — дом должен быть официально зарегистрирован.

«Уже три года мы газифицируем жителей на льготных условиях. За это время подключили почти три тысячи домовладений и продолжаем работать по заявкам», — подчеркнул генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Льготы при первичной газификации предоставляют при подаче заявки через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.