сегодня в 14:09

В Егорьевске начался второй этап ремонта моста через Белавинку

В Егорьевске приступили ко второму этапу капитального ремонта моста через реку Белавинку у деревни Янино. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», завершить их планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт проводится на мосту длиной 50 метров. В работах задействованы 25 специалистов и две единицы спецтехники. На время ремонта организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

«Мостовики заменили балки пролетного строения, а также устроили уширения ригелей и бандажа, переходные плиты, межбалочные швы, консольные участки и конусы. Сейчас на сооружении проводятся работы по устройству металлоконструкции пролетного строения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалистам предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, обустроить локально-очистные сооружения, деформационные швы и подходы к мосту. Сооружение 1964 года постройки обеспечивает подъезд к деревням Янино, Юринская, Харинская, Старый Спасс и селу Лелечи. Рядом расположены аэродром Янино, Троицкая церковь и дом культуры.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.