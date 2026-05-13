Компания из Подмосковья вывела бренд Kinza на рынок России

ГК «Каллисто» внедрила систему маркировки безалкогольных напитков Kinza на заводе Al-Jameel International в Джидде. Проект стал первым для компании на рынке Саудовской Аравии. За время работы на объекте промаркировано свыше 40 млн банок продукции.

Kinza — линейка безалкогольных напитков в алюминиевой банке, входящая в национальную программу Made in Saudi. Производство ведется на одном из крупнейших заводов королевства с соблюдением международных стандартов качества. В России напитки поставляет импортер «Арма» совместно с дистрибьютором «Титан Групп».

Запатентованные лазерные системы «Каллисто» наносят код непосредственно на алюминиевую банку, обеспечивая полную прослеживаемость и соответствие требованиям российского регулятора. Оборудование работает в непрерывном цикле и выдерживает высокие нагрузки. Специалисты компании обеспечивают круглосуточную техническую поддержку.

«Проект в Саудовской Аравии подтвердил, что наше оборудование эффективно работает как на российских, так и на международных производствах с самыми высокими требованиями к надежности и производительности», — отметил генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков.

На предприятии в Джидде завершается внедрение системы агрегации. Параллельно компания ведет переговоры о запуске решений для рынков Узбекистана и Казахстана, а также обсуждает сотрудничество с партнерами из Индии, Египта и Омана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.