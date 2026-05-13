Самолет Москва — Петербург не может приземлиться в Пулково из-за атаки БПЛА

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Санкт-Петербург, вынужден кружить над Ленинградской областью из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает «Осторожно, Петербург» .

По данным Росавиации, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действуют на фоне угрозы атаки БПЛА.

Из-за закрытия Пулково самолет Москва — Петербург не может приземлиться в аэропорту назначения. Сейчас он кружит около поселка Паша. Борт уже заходит на третий круг.

13 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

