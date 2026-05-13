В Подмосковье предупредили о мошенниках с детскими лагерями

Жителей Подмосковья предупредили о новой волне интернет-мошенничества перед летними каникулами. Аферисты создают фальшивые сайты детских лагерей и туров, предлагая «горящие путевки» и большие скидки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В преддверии летних каникул злоумышленники активизировались и нацелились на родителей, которые ищут путевки в детские лагеря или семейные туры. Они создают поддельные сайты, внешне почти не отличимые от официальных страниц организаций.

Чтобы подтолкнуть к быстрой оплате, мошенники публикуют объявления о «суперскидках» и «горящих путевках», а также искусственно создают ажиотаж сообщениями вроде «Осталось всего 3 путевки!».

В ведомстве рекомендуют внимательно проверять доменное имя сайта — даже одна лишняя буква должна насторожить. Также стоит звонить в лагерь или турфирму по контактам, указанным на официальном сайте, изучать отзывы в независимых источниках и не переводить предоплату незнакомым лицам.

Кроме того, жителям советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и поделиться ею с родственниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.