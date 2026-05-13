В Москве сотрудники ДПС задержали Range Rover с девушкой за рулем

На Арбате три сотрудника ДПС перекрыли внедорожнику путь и попытались его остановить, держась за капот. Тем временем девушка за рулем авто продолжила движение. Кадры с ДПСниками публикует «Осторожно, Москва» .

На кадрах видно, как инспекторы пытаются задержать старый Range Rover. Трое из них перекрыли машине выезд и схватились за капот, чтобы остановить автомобиль. Однако водитель Range Rover продолжает давить на газ, хотя внедорожник и едет медленно.

Четвертый сотрудник ДПС в этот момент пытался уговорить девушку за рулем сдаться. Он подбежал к машине и что-то крикнул в водительское окно.

После продолжительных уговоров девушка все же остановила авто. Обстоятельства произошедшего и информация о том, задержали ли инспекторы водителя, уточняется.

