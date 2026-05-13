Эксперт рассказал, как фабрики просмотров влияют на соцсети и алгоритмы

В России растет рынок так называемых контент-ферм, где с сотен смартфонов массово загружают одинаковые ролики и искусственно разгоняют просмотры, но эффект от них краткосрочный, сообщил РИАМО директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

«Постепенно размывается доверие к цифровым метрикам. Раньше просмотры, лайки и охваты воспринимались как относительно честный индикатор интереса аудитории. Сейчас рынок все чаще сталкивается с ситуацией, когда цифры перестают отражать реальное внимание людей. Соцсети постепенно теряют границу между живой аудиторией, ботами и управляемыми сетками аккаунтов. И в этом смысле фабрики просмотров пытаются обмануть саму механику», – сказал Фейзуллов.

Он добавил, что в этом кроется риск не только для пользователей, но и для самих платформ, потому что алгоритмы начинают обучаться на искусственно созданной активности.

«Кажется, что без накруток пробиться невозможно. Однако такие схемы хорошо работают на короткой дистанции, но плохо удерживают аудиторию в долгую. Алгоритмы могут временно подхватить искусственно разогнанный ролик, но, если за ним нет реального интереса, вовлеченности и возвращаемости аудитории, эффект быстро заканчивается», – отметил эксперт.

Фейзуллов пояснил, что проблема в том, что рынок все равно меняется. Уже видно, как часть авторов и брендов начинает воспринимать «серые» схемы как норму, особенно в высококонкурентных нишах. Фокус постепенно смещается с качества контента на технические способы манипуляции охватами.

«Платформы, скорее всего, будут еще жестче бороться с такими схемами через поведенческий анализ, отслеживание сетевой активности и AI-модерацию. Вопрос доверия к алгоритмам становится критическим. Если пользователи начнут массово воспринимать рекомендации как искусственно накрученные, это ударит уже по самой ценности платформ», – резюмировал специалист.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что российские предприниматели активно строят контент-фермы. Их количество за последние годы выросло в несколько раз. Перепостинг коротких видео приносит бизнесменам десятки миллионов рублей прибыли.

