В Подмосковье упростили подачу оригиналов для апостиля ЗАГСа

Жители Подмосковья теперь могут приносить оригиналы документов для проставления апостиля в любой МФЦ региона после подачи онлайн-заявки на регпортале. Ранее для этого требовалось ехать в управление ЗАГС в Одинцовский округ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

После подачи электронного заявления на проставление апостиля оригинал документа можно предоставить в ближайший МФЦ Московской области. При заполнении формы на региональном портале нужно выбрать пункт «МФЦ Московской области» и указать удобный офис для передачи документа.

«На регпортале можно подать заявление на проставление апостиля на документах ЗАГСа Подмосковья — услугой уже воспользовались более 26 тыс. раз. Теперь процесс стал удобнее: оригинал документа можно принести в любой МФЦ региона», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ранее заявителям приходилось обращаться в управление ЗАГС в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, что было неудобно для большинства жителей.

Апостиль подтверждает подлинность подписи и печати на официальных документах для их легализации за границей. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Государственная пошлина составляет 2500 рублей за каждый документ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.