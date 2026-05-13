Молодая семья построила дом по госпрограмме в Раменском округе

Семья из Раменского округа воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» и построила собственный дом. Сертификат на социальную выплату супругам вручили в январе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 45 Александр Чащинов вместе с женой Викторией и двумя дочерьми проживает в Раменском. Благодаря участию в госпрограмме «Жилище» семья получила субсидию и возвела дом в деревне Дергаево.

«Жена занимается детьми, а я работаю, служу России. Мы поучаствовали в программе и получили субсидию. Благодарен сотрудникам администрации Раменского округа, нам все объяснили, рассказали и помогли собрать нужные документы», — рассказал Александр Чащинов.

Он уточнил, что основными условиями участия являются возраст супругов до 35 лет, проживание в Подмосковье и подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Спустя год после обращения в отдел жилищной политики глава округа Эдуард Малышев вручил Чащиновым сертификат на социальную выплату. Это произошло в январе 2025 года. Сейчас семья завершает обустройство дома площадью 100 кв. метров и готовится к переезду.

«Когда у нас был выбор взять квартиру или построить дом, я настояла на доме, потому что у нас был участок и в деревне много поколений моих предков живут. Мы рады такой поддержке от государства, она нам очень помогла», — отметила Виктория Чащинова.

С 2021 года в Подмосковье жилищные условия улучшили более 1300 семей, в том числе 400 многодетных и 23 семьи участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.