«Ты че, б****?»: в Москве чуть не подрались контролер и пассажир метро

В Сети появился ролик с моментом конфликта между контролером и пассажиром кросс-платформенной станции метро «Нижегородская». Что стало причиной словесной перепалки, не уточняется, пишет «Подслушано электрички Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, что мужчины стояли у турникета и ругались. Разделяли их только прозрачные двери пропускного пункта.

«Ты че, б****?» — кричал пассажир метро.

Контролер, в свою очередь, задавал ему встречный вопрос в грубой форме: «Ты кто такой вообще?». В какой-то момент в конфликт вмешалась прохожая, она заявила, что контролер не имеет права так разговаривать с мужчиной. Чем закончилась история, на момент публикации заметки не уточняется.

В комментариях под роликом мнения пользователей Сети разделились. Одни поддерживают мужчину и утверждают, что контролер — не полицейский и не имеет права задерживать пассажиров. Другие встали на его сторону и подчеркнули, что конфликт мог начаться из-за того, что мужчина не оплатил проезд, а так делать тоже нельзя.

