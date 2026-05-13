Бойцы Орехово-Зуева повысили свою квалификацию

Ветераны СВО из Орехово-Зуевского округа повысили свою квалификацию в Президентской академии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши бойцы — члены Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа, действующие военнослужащие легендарного 33 полка ВДВ, продолжают совершенствовать свои знания. Несмотря на регулярные командировки в зону проведения СВО, они находят время для учебы!», — следует из сообщения.

Бойцы успешно прошли обучение в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Основы правового консультирования ветеранов специальной военной операции», организованной Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Общий объем курса составил 72 академических часа.

Руководитель нашей Ассоциации Вячеслав Шаронов торжественно вручил им удостоверения о повышении квалификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.