Россиянин пытался привезти из Дубая 330 бриллиантов в кармане джинсов

В Шереметьево таможенники задержали россиянина, который пытался тайно ввезти из Дубая 330 бриллиантов. Мужчина спрятал камни в кармане собственных джинсов, сообщает РИА Новости .

Прилетев ночным рейсом, пассажир прошел через зеленый коридор — зону для тех, кому нечего декларировать. Однако у таможенников была оперативная информация, и его остановили для досмотра.

В ручной клади нашли восемь сертификатов Международного геммологического института. Затем сам мужчина достал из правого кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками. Экспертиза оценила 330 природных и синтетических алмазов в 4,7 миллиона рублей.

Примечательно, что при вылете из России этот же пассажир оформлял в красном коридоре дорогое кольцо-печатку с бриллиантом.

На суде он признал вину и объяснил, что вез камни, чтобы сделать себе браслет. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей и конфисковал все 330 бриллиантов.

