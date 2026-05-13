Накопительные счета обогнали вклады по доходности в мае

В мае на рынке сбережений сложилась любопытная картина: накопительные счета вновь стали доходнее классических банковских вкладов, даже несмотря на недавнее снижение ключевой ставки ЦБ, заявила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Она обращает внимание на ключевое преимущество накопительных счетов перед срочными депозитами. В отличие от вкладов, деньги на таком счете остаются «под рукой» — их можно снять или перевести в любой момент. При этом проценты, начисляемые ежедневно или раз в месяц, не теряются.

«Деньги вкладчика на счете всегда „под рукой“, то есть люди не потеряют начисленные ежедневно или раз в месяц проценты, если в дальнейшем переведут средства в другой банк или на срочный депозит. Этим удобны „накопишки“, которые в мае еще и выгоднее по ставкам, чем вклады», — пояснила Андриевская.

Согласно исследованию «Выберу.ру», проведенному после последнего снижения ключевой ставки ЦБ, максимальные ставки по накопительным счетам сегодня действительно достигают 16–16,5%, тогда как доходность по классическим депозитам в ряде крупных банков уже скорректировалась вниз.