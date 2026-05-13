Бородин предложил ввести уголовную статью за мужеложство

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил дополнить Уголовный кодекс статьей за мужеложство с наказанием до пяти лет лишения свободы. Документ направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает «Абзац» .

Бородин предложил установить ответственность в виде штрафа от 200 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Если действия совершены с применением насилия или в отношении лица, не достигшего возраста согласия, наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

По словам главы ФПБК, отдельная статья позволит поддержать институт семьи, снизить распространение заболеваний, передающихся половым путем, и сократить бюджетные расходы на лечение ВИЧ-инфекции примерно на 10 млрд рублей.

«Мы выступили с предложением ужесточить наказание и вынести мужеложство в отдельное производство, поскольку считаем, что это станет одним из эффективных способов предотвратить разрушение традиционных устоев общества. Подобного рода отношения подрывают институт семьи, усугубляют демографический кризис, а сам факт существования таких связей размывает понимание моральных норм у молодежи», — заявил Бородин.

