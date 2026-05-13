Свадьба «по любви»: индус убил жену из-за земли, сжег и спрятал тело в навозе

В Индии брак «по любви» закончился жестоким убийством молодой невесты спустя всего три месяца после свадьбы, пишет Times of India .

25-летний Анудж Чаухан и 22-летняя Моника Нагар вступили в брак 17 февраля. Родители молодоженов одобрили союз, однако семья Моники впоследствии сообщила, что муж и его родственники жестоко обращаются с ней из-за земельного участка.

Участок, стоимость которого оценивалась в миллионы рупий, был оформлен на имя Моники. Родственники девушки предположили, что новые члены семьи стремились завладеть ценной землей, а не получить невестку.

В тот роковой день Моника позвонила матери и сообщила, что на нее напали. Ее брат также рассказал, что сестра неоднократно звонила ему, жалуясь на то, что муж и его родственники настаивают на передаче им земельного участка. Вечером родственники Моники приехали в дом молодой пары и якобы стали свидетелями погрузки тела девушки в черный внедорожник.

В отношении Ануджа и его родственников правоохранительные органы возбудили уголовное дело. При этом подозреваемый утверждает, что после семейной ссоры Моника повесилась. По совету жителей деревни он сжег тело, спрятав его перед этим в навозе. Из-за этого причину смерти девушки установить не удалось.

