Разработчик объяснил последствия возможной блокировки GitHub для России

Возможная блокировка GitHub может создать серьезные проблемы для российских IT-команд и потребовать срочного переноса инфраструктуры на отечественные аналоги, сообщил РИАМО разработчик Александр Невский.

«GitHub — это инструмент, сохраняющий историю процесса разработки, каждую версию и каждую строчку кода, когда-либо написанную разработчиком в конкретном хранилище. Российские аналоги есть: это GitVerse (от Сбера), GitFlic и Mos.Hub (от правительства Москвы)», — рассказал Невский.

Он добавил, что блокировка приведет к недоступности исходного кода у российских разработчиков и необходимости в срочном порядке переводить инфраструктуру компаний с GitHub на другие решения.

«В большинстве случаев это потребует десятков и сотен человеко-часов, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами в процессе работы. Некоторые, скорее, предпочтут обойти эти блокировки как более дешевое решение проблемы, пусть и незаконное», — отметил разработчик.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что платформа GitHub фактически уходит из страны и сознательно дискриминирует российских пользователей.

