3,4 млн просмотров и штраф: блогера задержали за пьяную поездку в вагоне с углем

Полиция задержала блогера, который пьяным в вагоне с углем уехал в Тюмень

В Тюменской области задержали блогера Дмитрия К., который случайно уехал из Ишима в Тюмень в вагоне с углем. Молодой человек сам рассказал о происшествии в соцсетях, пишет «Осторожно, новости» .

По словам блогера, вечером 12 мая он пил в баре, а потом «каким-то образом оказался в вагоне с углем». В 06:00 он отправил другу видео сообщение о том, что не понимает, как оказался в вагоне.

«Я, походу, не выйду на работу. Время, б****, 6 утра, я куда-то еду в вагоне, на угле. Я х** его знает, короче, куда я еду, на х** и когда прибуду», — рассказал парень.

В итоге Дмитрий доехал до Тюмени, после чего добрался до дома и заявил, что «работает по классике». Видео его необычного путешествия набрало за сутки 3,4 миллиона просмотров. У парня есть блог с аудиторией более 18 тысяч подписчиков.

В настоящее время блогер находится в отделе полиции. Транспортная прокуратура начала проверку. Дмитрию грозит штраф за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте.

