На работу не смогу выйти: житель Урала напился и уехал в вагоне с углем в Тюмень

Житель Екатеринбурга настолько хорошо отметил майские праздники, что каким-то образом оказался в вагоне с углем и уехал в нем в Тюмень. Он совершенно не помнит, когда и как пробрался в грузовой поезд.

Мужчина праздновал в местном баре, где перебрал с алкоголем. Очнувшись утром, он обнаружил, что едет в вагоне с углем в другой город. Он не помнил, как оказался здесь.

Уралец записал видео из вагона. Больше всего в этой ситуации он переживал за то, что не выйдет на работу.

«Я, походу, не выйду на работу. Время шесть утра, я куда-то еду в вагоне с углем. Я не знаю, куда я еду, когда прибуду. Я в а***», — сказал мужчина в кадре.

В следующем ролике уралец показал, куда привез его поезд. Оказалось, что мужчина попал в Тюмень. Перепачканный в угле «путешественник» заявил в ролике, что не знает, что делать дальше. В настоящий момент дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

