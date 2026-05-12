«Ночь в музее» 16 мая 2026 года в Москве: куда сходить и что посмотреть
В материале РИАМО — о том, куда стоит сходить в столице в Ночь музеев.
Каждый год в середине мая Москва превращается в настоящую культурную столицу, где музеи, галереи и культурные центры открывают свои двери для всех желающих. В 2026 году «Ночь музеев» пройдет 16 мая с 18:00 до 00:00. Это уникальная возможность погрузиться в мир искусства, истории и культуры, не потратив ни копейки.
Экскурсии и мастер-классы в Государственном историческом музее
Адрес: Красная площадь, д. 1.
Время работы: до 23:00.
Государственный исторический музей — это не просто музей, а настоящая сокровищница российской истории. Здесь вы сможете увидеть уникальные экспонаты, связанные с историей России, от древних времен до современности. В рамках «Ночи музеев» будут организованы специальные экскурсии и мастер-классы, которые помогут вам глубже понять культурное наследие страны.
Видеоэкскурсия о жизни писателя в «Московском доме Достоевского»
Адрес: ул. Достоевского, д. 2.
Время работы: с 18:00 до 00:00.
Этот музей посвящен жизни и творчеству великого русского писателя Федора Достоевского. В «Ночь музеев» здесь пройдет видеоэкскурсия, которая познакомит вас с его произведениями и жизнью. Это отличная возможность для любителей литературы погрузиться в мир «Преступления и наказания» и других шедевров.
Лекция о науке и космосе в Музее космонавтики
Адрес: проспект Мира, д. 111.
Время работы: с 18:00 до 00:00.
Музей космонавтики — это место, где можно узнать о достижениях России в области космонавтики. В рамках акции будут организованы лекции и выставки, посвященные космическим исследованиям. Это идеальное место для тех, кто интересуется наукой и технологиями.
Мастер-классы в музее изобразительных искусств имени Пушкина
Адрес: ул. Волхонка, д. 12.
Время работы: до 23:00.
Этот музей — один из крупнейших художественных музеев России. В «Ночь музеев» здесь будут проходить специальные выставки и мастер-классы, где вы сможете не только увидеть шедевры мирового искусства, но и попробовать себя в роли художника.
Экскурсии по дворцам в «Царицыно»
Адрес: ул. Дольская, д. 1.
Время работы: с 18:00 до 00:00.
«Царицыно» — это не только красивый парк, но и уникальный музей, посвященный истории российской архитектуры. В рамках акции здесь пройдут экскурсии по дворцам и парку, а также различные культурные мероприятия.
Доступ в архив в Музее современного искусства «Гараж»
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9.
Время работы: до 22:00.
«Гараж» — это центр современного искусства, где проходят выставки, лекции и мастер-классы. В «Ночь музеев» здесь будут представлены работы современных художников, а также организованы интерактивные мероприятия для посетителей. Кроме того, все желающие смогут побывать в архиве Музея — крупнейшем собрании по истории российского современного искусства, в котором на данный момент более полумиллиона единиц хранения.
Экскурсии по историческим зданиям в «Коломенском»
Адрес: пр-т Андропова, д. 39.
Время работы: с 18:00 до 00:00.
«Коломенское» — это историческое место с красивыми пейзажами и архитектурными памятниками. В рамках акции здесь пройдут экскурсии по историческим зданиям и культурные мероприятия, которые позволят вам насладиться атмосферой старинной Москвы.
Экспозиции о войне в Музее военной истории
Адрес: Лаврушинский пер., 17
Время работы: 15 мая с 17:00 до 00:00.
Этот музей посвящен военной истории России и предлагает уникальные экспозиции, связанные с войнами и конфликтами. В «Ночь музеев» здесь будут организованы лекции и выставки, которые помогут вам лучше понять военную историю страны. А для любителей музыки для вас выступят студенты Российской Академии музыки имени Гнесиных факультета народных инструментов.
Атмосфера старинной России в усадьбе «Кусково»
Адрес: ул. Юности, д. 2.
Время работы: с 18:00 до 00:00.
«Кусково» — это усадьба XVIII века с красивыми парками и архитектурными памятниками. В рамках акции здесь пройдут бесплатные экскурсии по усадьбе и культурные мероприятия, которые позволят вам насладиться атмосферой старинной России.
Новая выставка в Музее русского импрессионизма
Адрес: Ленинградский проспект, д. 15.
Время работы: до 23:00.
16 мая Музей русского импрессионизма превратится в мастерскую, бальную залу и театральную гостиную — настроение для перевоплощения задает выставка «Под маской». Вы сможете не только посмотреть работы русских художников, но и самим попробовать себя в роли мастера, а еще оказаться в театральной гостиной и на настоящем балу.
Лекция о главном русском писателе в музее А. С. Пушкина
Адрес: ул. Пречистенка, д. 12/2.
Время работы: с 18:00 до 23:00.
Музей А. С. Пушкина — это место, где можно узнать о жизни и творчестве великого русского поэта. В рамках акции будут организованы экскурсии по постоянной экспозиции и временные выставки, посвященные его произведениям.
Экскурсии и мини-маркет в Еврейском музее и центре толерантности
Адрес: ул. Образцова, д. 11/1А.
Время работы: с 22:00 до 02:00.
Ежегодная акция «Ночь в музее» начнется в 22:00 с тематических и авторских экскурсий: специалисты музея проведут экскурсии по библиотеке, основной экспозиции и временным выставкам, а Виктор Паленный проведет авторскую экскурсию «Гараж с историей» на РЖЯ (русский жестовый язык). Центр толерантности проведет традиционный табу-ток, а на летней веранде расположится мини-маркет «Родные вещи», где каждый сможет окунуться в атмосферу ретро-эстетики, полистать редкую букинистику или винил и выбрать винтажные аксессуары.
Лекции о подземках в музее «Подземная Москва»
Адрес: ул. Варварка, 6, сооружение 2
Время работы: с 14:00 до 22:30.
Этот уникальный музей предлагает возможность исследовать подземные пространства Москвы. В рамках акции здесь будут организованы лекции о подземной инфраструктуре города и выставки артефактов из подземных убежищ.
Социальная программа в Доме культуры «ГЭС-2»
Адрес: Болотная набережная, д. 15.
Время работы: с 19:00 до 02:00.
«ГЭС-2» — это современное культурное пространство, где проходят выставки и различные мероприятия. На одну ночь Дом культуры превратится в пространство, где хаос рождает творческий импульс, приглашает к игре и сотворчеству. Присоединившись к международной инициативе «Ночь музеев», «ГЭС-2» представит специальную программу — в этом году посвященную хаосу как способу исследования современной культуры. На одну ночь смешение всего со всем перестанет быть ошибкой. Наоборот, оно подарит множество возможностей для игры и сотрудничества. Здание традиционно преобразится благодаря новому световому сценарию, а программа «Ночи», напротив, позволит обойтись без сценария и спонтанно исследовать Дом культуры, как это делает любопытный ребенок. «ГЭС-2» предлагает посетителям вместе с художниками, музыкантами и сотрудниками понаблюдать за тем, как беспорядок становится залогом создания чего-то нового.