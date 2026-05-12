В Москве 16–17 мая пройдет этап RDS Open

16 и 17 мая Центр технических видов спорта «Москва» примет второй этап Открытого чемпионата RDS Open. На старт выйдут призеры рязанского этапа, дебютанты сезона и участники детских сборов.

После старта сезона в Рязани пилоты продолжат борьбу за очки и подиум. К участникам присоединился 16-летний москвич Антон Строганов, ранее выступавший на зимних учебно-тренировочных сборах.

В Рязани победил Владимир Афанасьев (Tamashi Racing, Санкт-Петербург). Вторым стал чемпион RDS Open PRO-2025 Анатолий Щербак, третьим — Владислав Ерофеев (STAR PER STARS AIMOL, Георгиевск). На домашней трассе выступят представители «ЦМРБанк» Руслан Арефьев и Алексей Разинков, а также Константин Колганов и Александр Леонов.

Впервые в летнем сезоне пройдут учебно-тренировочные сборы для юных спортсменов. В программе — теория и практические заезды. Участие подтвердили Тимофей Колобов (13 лет), Даниил Арефьев (10 лет) и Степан Попов (14 лет). Формат УТС планируют проводить и на этапах RDS GP.

ЦТВС «Москва» принимает «второй дивизион» спустя пять лет. Квалификация состоится 16 мая, парные заезды по системе Double Elimination — 17 мая. Для зрителей доступна онлайн-трансляция на RDS TV.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.