Выбиты зубы, губы зашили: состояние девочки, сбитой на квадрике 8-летним мальчиком

У сбитой ребенком на квадроцикле девочки выбиты зубы и сломана челюсть

Мама сбитой на квадроцикле девочки рассказал о ее состоянии. У пострадавшей сломана челюсть в трех местах, перелом позвоночника, сотрясение мозга и выбиты зубы, сообщает РЕН ТВ .

Ранее на улице Северной в поселке Вешки в Мытищах восьмилетний мальчик на квадроцикле не справился с управлением и сбил девочку-подростка. Пострадавшую увезли в больницу.

«Губы зашили, лицо, подбородок зашили», — добавила женщина.

По ее словам, местные жители несколько раз просили соседей не сажать детей за руль квадроциклов и мотобайков, но их слова игнорировались.

