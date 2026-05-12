Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Селаникар» за спам

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ООО «Селаникар» к административной ответственности за рассылку рекламы без согласия адресата, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о получении на электронную почту письма с рекламой услуг по продаже автомобилей. Согласия на получение такой рассылки он не давал.

По итогам проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Управление признало распространенную рекламу ненадлежащей.

На основании принятого решения ООО «Селаникар» привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

