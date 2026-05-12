Мирный житель погиб и еще 6 пострадали при атаке дронов ВСУ в Херсонской области

Один сотрудник коммунальной организации погиб и шестеро пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Алешках Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«По данным местных властей, примерно в 10:00 в г. Алешки по улице Голопристанской, возле продовольственного магазина „Ромашка“, под атаку дроном ВСУ попала бригада сотрудников ЖКХ выполнявших работу по благоустройству», — написал он в своем Telegram-канале.

Посол подчеркнул, что работники были одеты в специальных светооражающих оранжевых жилетах. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести экстренно госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

К сожалению, в результате террористической атаки ВСУ один из коммунальщиков от полученных ранений скончался в медучреждении, заключил Мирошник.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник влетел в жилой дом в Оренбурге. в городе звучат сирены из-за атаки БПЛА.

