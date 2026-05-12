Украинский дрон попал в жилой дом в Оренбурге
Фото - © Медиасток.рф
В Оренбурге звучат сирены из-за атаки БПЛА. Один из дронов влетел в жилой дом, заявил глава региона Евгений Солнцев.
12 мая по Оренбургу ударили украинские дроны. В городе прозвучал сигнал «Воздушная тревога».
По словам главы региона, при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом. На месте работают оперативные службы. Информация о наличии пострадавших уточняется.
Губернатор призвал жителей проявлять бдительность и соблюдать рекомендации властей. Также он напомнил о запрете фото- и видеофиксации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.