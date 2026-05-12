Динамика цен на рыбу за год: от минтая до скумбрии
Эксперты: скумбрия в России подорожала на 13,7% за год
Скумбрия за год подорожала на 13,7% — до 475,2 рубля за килограмм, тогда как хек подешевел на 6% (до 532,1 рубля), а минтай прибавил 4,4% (до 377,8 рубля), сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
Аналитики отобрали рыбу разных производителей и проанализировали ее стоимость в торговых сетях городов России за период с апреля 2025 по апрель 2026 года.
Динамика цен (за 1 кг) выглядит так:
- Минтай — вырос на 4,4% (средняя цена 377,8 руб.);
- Камбала — выросла на 12,3% (329,4 руб.);
- Горбуша — выросла на 10,1% (698,5 руб.);
- Хек — снизился на 6% (532,1 руб.);
- Скумбрия — выросла на 13,7% (475,2 руб.);
- Сельдь — выросла на 4,8% (262,8 руб.).
В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, отмечают эксперты «Ценозавтра».
