Динамика цен на рыбу за год: от минтая до скумбрии

Эксперты: скумбрия в России подорожала на 13,7% за год

Скумбрия за год подорожала на 13,7% — до 475,2 рубля за килограмм, тогда как хек подешевел на 6% (до 532,1 рубля), а минтай прибавил 4,4% (до 377,8 рубля), сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».