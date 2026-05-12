Воробьев: нельзя допускать задолженности перед ресурсоснабжающими организациями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с главами министерств и муниципальных образований региона заявил, что нельзя допускать нарушений во взаимодействиях с ресурсоснабжающими организациями.

По словам губернатора, просроченная дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями — чувствительная тема.

«Я хочу попросить обратить внимание на основные меры, которые не позволят нам ни перед «Россетями», ни перед «ИнтерРАО», ни перед «Газпромом Межрегионгазом» сколько-нибудь нарушить отношения, которые, безусловно, влияют на модернизацию системы ЖКХ», — уточнил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.