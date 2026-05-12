Воробьев назвал округа-лидеры по благоустройству парков к праздникам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в период майских праздников и выходных некоторые муниципалитеты хорошо справились с устранением нарушений содержания в скверах и лесопарках.

«Также в постоянном режиме устранялись нарушения в содержании территорий, с особым вниманием к лесопаркам и скверам, которые стали точками притяжения на праздниках и выходных. По данным ЦУРа, лучше всего справились Лосино-Петровский округ — 99% устранено, Бронницы, Клин, Павловский Посад и Дзержинский», — сообщил Воробьев во время совещания с главами министерств и муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.

«Большая программа благоустройства, конечно, заметна. Мы реализовали (ее — ред.), наверное, в каждом городском округе и в рамках федеральной программы <…>. В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.

