Психолог предупредила об опасности «спреев счастья» с окситоцином

«Во-первых, тело перестает вырабатывать то, что в избытке получает извне. И самая большая опасность вот этих спреев заключается в том, что человек рискует снизить выработку собственного окситоцина. Тогда ему уже становится необходим этот внешний допинг», – сказала Гладких.

Она пояснила, что когда мы искусственно «допингуем» организм, он начинает перекрывать собственную выработку окситоцина и производит его в минимальных количествах. В итоге человек, который, условно, решил отказаться от этого спрея или просто не воспользовался им, будет чувствовать себя гораздо более несчастным, чем до начала его применения.

«Так, в принципе, формируется большинство зависимостей: когда человек получает сразу слишком яркие и сильные эмоции, обычный уровень переживаний уже кажется значительно слабее. Как, например, в случае с играми или ставками. И тогда человек перестает испытывать удовольствие от привычных эмоций и состояний. А возврат к нормальному состоянию становится серьезным испытанием, потому что какое-то время человеку приходится жить уже с гораздо более сниженным эмоциональным фоном», – рассказала психолог.

Гладких предупредила, что если это состояние создается искусственно, то после спада, наоборот, может усиливаться агрессия.

«Все подобные ноу-хау, которые вводятся, изначально не имеют полноценного опыта долгосрочных исследований, потому что должно пройти время, чтобы стало понятно, как тот или иной препарат или вещество влияет на организм человека в перспективе. Поэтому все побочные эффекты мы можем увидеть гораздо позже, когда пройдет достаточно времени», – резюмировала специалист.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что россияне стали массово скупать спреи от депрессии. Это средство с окситоцином — «гормоном счастья».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.