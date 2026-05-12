Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft в РФ
Фото - © Mojang Studios, Xbox Game Studios
Решения уполномоченных органов о блокировке игры Minecraft в России не поступали в Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что не планируют ограничивать игру.
«Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — отметили в РКН.
Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что Minecraft якобы могут заблокировать в России.
В начале апреля РКН уже отмечал, что не планирует ограничивать доступ к игре. Также недавно ведомство опровергло слухи о блокировке The Sims и GTA.
