сегодня в 14:38

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft в РФ

Решения уполномоченных органов о блокировке игры Minecraft в России не поступали в Роскомнадзор, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что не планируют ограничивать игру.

«Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — отметили в РКН.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что Minecraft якобы могут заблокировать в России.

В начале апреля РКН уже отмечал, что не планирует ограничивать доступ к игре. Также недавно ведомство опровергло слухи о блокировке The Sims и GTA.

