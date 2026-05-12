Подростка, напавшего на школу на Кубани, травили одноклассники
У девятиклассника, открывшего стрельбу в здании школы Гулькевичского района Краснодарского края, были проблемы с психическим здоровьем. Также он зачастую становился объектом травли со стороны сверстников, сообщает Mash.
По словам школьников, 16-летний подросток почти ни с кем не общался. Увлечений у него тоже не было.
Девятиклассник приобрел на маркетплейсе пневматический пистолет, с которым напал на школу. Предварительно, с покупкой ему могла помочь мать.
В результате стрельбы парень ранил двоих 15-летних учеников. У них повреждения спины и бедра. Детей госпитализировали.
Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранители выясняют, как он смог пронести оружие в школу.
