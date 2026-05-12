Домашнее насилие в России: что изменилось в законодательстве за последние годы

Что такое семейное (домашнее) насилие и каким оно бывает

Семейное (или домашнее) насилие — это любые умышленные действия, совершаемые одним членом семьи по отношению к другому и причиняющие ему физический, психологический, сексуальный или экономический вред.

В частности, семейное насилие совершается в следующих формах:

физическое — побои, истязания, ограничение свободы передвижения;

психологическое — угрозы, унижения, шантаж, изоляция от общества;

экономическое — контроль над финансами, лишение средств к существованию;

сексуальное — принуждение к интимным отношениям.

Каков масштаб проблемы домашнего насилия в России

В 2020 году Наталья Пальчик, руководитель кризисного центра «Верба» для женщин и их семей, подвергшихся насилию, со ссылкой на данные Росстата сообщила, что каждая пятая женщина сталкивается с физическим насилием в отношениях.

При этом в 2025 году, по данным «Всероссийского телефона доверия для женщин», на линию поступило почти 24 тысячи обращений, что на 40% больше, чем годом ранее. Это рекордный рост со времен пандемии COVID-19. Большинство обратившихся — женщины 30–40 лет, у большинства есть дети. Аналитики отмечают, что в 70% случаев агрессия в семье происходит регулярно, а в каждом пятом случае женщины подвергаются насилию более 10 лет. При этом 80% обратившихся сообщили, что сталкивались именно с физическим насилием, и у половины из них есть телесные повреждения. Также подчеркивается, что женщины редко обращаются в полицию — 83% не идут к правоохранителям из-за произошедшего.

Какие изменения в законодательстве о домашнем насилии происходили за последние 10 лет

В 2017 году вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 8‑ФЗ, который внес существенные изменения в статью 116 УК РФ. Ранее нанесение побоев близким лицам (членам семьи, родственникам, сожителям) считалось уголовным преступлением. После реформы такие деяния были частично декриминализированы: если побои не повлекли вреда здоровью и совершены впервые, они перешли в разряд административных правонарушений (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

В результате произошло снижение порога ответственности: вместо уголовной судимости агрессор получает административное наказание — штраф, арест или обязательные работы.

Некоторые эксперты считают, что после изменений часть случаев насилия стала реже доходить до правоохранительных органов. Эксперт НИУ ВШЭ Мария Слободянюк в своей статье отметила: «Латентность жертв домашнего насилия является действительно важной проблемой. Она существует не только среди детей и пожилых людей, но и тесно связана с молодыми женщинами и мужчинами из-за их нежелания обратиться в правоохранительные органы в связи с недоверием к ним или из-за страха потери материальной поддержки, без которой обеспечивать свою жизнь и жизнь детей будет невозможно».

По словам адвоката Мари Давтян, после декриминализации в ряде случаев потерпевшим отказывали в возбуждении уголовного или даже административного дела.

В то же время сторонники декриминализации подчеркивали необходимость разграничения единичных конфликтов и систематического насилия. Так, один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы Елена Мизулина, называла ситуацию, когда насилие в отношении домочадцев считалось преступлением, а те же действия в отношении посторонних — административным нарушением, «вопиющей несправедливостью».

Еще один депутат нижней палаты российского парламента, Ольга Баталина, поддерживавшая инициативу, отмечала, что двухэтапная система ответственности (административная за первый случай, уголовная — за повторный) позволит профилактировать правонарушения.

Сторонники изменений также указывали, что уголовная ответственность за единичные случаи побоев несоразмерна тяжести деяния и может разрушить семью.

Еще одним аргументом в пользу декриминализации называли снижение нагрузки на правоохранительные органы, так как многие заявления о домашнем насилии впоследствии отзывались.

Чем завершились попытки принятия закона о домашнем насилии

На протяжении последних лет в России неоднократно предпринимались попытки разработать и принять специальный закон о профилактике семейно‑бытового насилия. Наиболее заметным стал законопроект № 1183390‑6, который предлагал:

ввести четкие определения понятий «семейно‑бытовое насилие», «жертва», «агрессор»;

установить механизм выдачи защитных предписаний (судебных и внесудебных), запрещающих агрессору приближаться к жертве;

закрепить обязанности органов внутренних дел, здравоохранения, образования и социальной защиты по выявлению и предотвращению насилия;

создать систему кризисных центров и убежищ для пострадавших.

Этот законопроект так и не был принят. Основные причины:

разногласия в обществе относительно вмешательства государства в семейные дела;

опасения, что закон может быть использован для злоупотреблений (например, в ходе бракоразводных процессов);

сложности с координацией между ведомствами и финансированием новых мер.

Как государство борется с домашним насилием сейчас

Несмотря на отсутствие отдельного закона, органы внутренних дел и социальные службы постепенно развивают механизмы профилактики и помощи жертвам. В их числе:

Профилактические беседы и предупреждения. Сотрудники полиции вправе проводить беседы с агрессорами, выносить официальные предупреждения.

Защитные предписания. В ряде регионов внедряются экспериментальные формы защитных предписаний, ограничивающих контакты агрессора с жертвой на срок до 30 дней.

Кризисные центры и телефоны доверия. По всей стране действуют организации, оказывающие психологическую, юридическую и иногда материальную помощь.

Межведомственное взаимодействие. Разрабатываются алгоритмы действий для полиции, врачей, педагогов и соцработников при выявлении случаев насилия (например, обязательное информирование полиции при обращении жертвы в травмпункт).

При этом дискуссия о необходимости принятия комплексного закона продолжается. В 2024 году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе выступления в Совете Федерации высказала мнение, что российские власти должны вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие и распространить положительный опыт центров содержания пострадавших.

«Я считаю, что такая проблема есть. В прошлом году мы получили несколько больше обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы. Это не сотни, но где-то в районе нескольких десятков обращений», – привела статистику за 2023 год омбудсмен.

По мнению Москальковой, необходимо «законодательно возвращаться к ответственности именно за насилие в семье — причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступлений».