Рекордный рост домашнего насилия зафиксировали в России

В России участились случаи домашнего насилия. Динамика показывает рекордные со времен ковида показатели, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на данные «Всероссийского телефона доверия для женщин».

В прошлом году на линию поступило почти 24 тыс. обращений. Их число выросло на рекордные 40% с января по декабрь 2025 года. Такой рост домашнего насилия в последний раз был зафиксирован во время пандемии.

Большинство звонивших живут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Башкортостане, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областях. В основном звонки поступали от женщин 30–40 лет, у большинства из них есть дети. По словам аналитиков, обратившиеся на линию более чем в 70% случаев подвергаются регулярной агрессии. В каждом пятом случае они испытывают насилие более 10 лет.

80% женщин рассказали, что пережили именно физическое насилие. Каждая вторая получала телесные травмы. Каждая восьмая страдала от сталкинга. 50% людей, которые применяли насилие в отношении женщин, страдают от алкогольной или наркотической зависимости.

При этом почти 80% женщин не знают о существовании специальных организаций, помогающих справиться с насилием. Кроме того, девушки не обращаются к правоохранителям. 83% женщин не идут в полицию, а 96% обратившихся остались неудовлетворены результатом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.