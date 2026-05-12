Андрей Воробьев объявил о назначении Мосина главой Минсельхоза

«Министром сельского хозяйства и продовольствия становится Мосин Виталий Владимирович. Виталий, вы занимались экологией в блоке имущественных отношений. <…> Мы по-прежнему производим заметное, самое большое количество овощей в закрытых грунтах. Обеспечиваем продовольственную безопасность по всем открытым грунтам. Неплохо двигаемся по молоку и ряду инвестиционных проектов, у нас серьезная переработка, которая позволяет нам на федеральном уровне занимать заметную долю по экспорту и по производству. Прошу вас эту работу сопровождать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Виталий Мосин возглавлял министерство экологии и природопользования Московской области с марта прошлого года. Он активно занимался продвижением среди молодежи и детей инициативы в области экологического просвещения.

Особый вклад внес в реформирование отрасли обращения со строительными отходами — участвовал в разработке и внедрении систем контроля над оборотом отходов, решал проблемы с несанкционированными свалками.

До этого Мосин занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Московской области, а также работал первым заместителем министра экологии и природопользования региона.

