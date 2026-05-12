Овчинский: в районе Можайский Москвы снесли 20 домов по реновации

Старт программы реновации в районе Можайский на западе столицы дал первые результаты: здесь демонтировали 20 расселенных домов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он пояснил, что освободившиеся участки будут использованы под строительство новых домов и сопутствующей инфраструктуры.

«Переселение по программе реновации в районе Можайский началось в 2018 году, когда под заселение передали первые жилые комплексы по адресам: улица Красных Зорь, дом 59Б, и улица Гжатская, дом 16, корпус 1. На сегодня в районе для жителей город подготовил и отдал под заселение уже 11 новостроек. Расселение затронуло 39 домов, из них 20 снесены. Всего по действующей программе реновации в районе предстоит расселить 148 старых домов. Новое жилье получат порядка 25,3 тыс. человек», — рассказал Владислав Овчинский.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что свыше 1 тыс. горожан начнут поэтапный осмотр квартир по реновации в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она затронет около 1 млн москвичей и 5176 домов. Сергей Собянин поставил задачу ускорить работы вдвое.

Подробности о программе реновации можно найти на портале mos.ru.

Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва остается одним из лидеров в стране по жилищному строительству, что соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни».