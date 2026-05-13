К проекту «ПолитСтарт» присоединились около 600 участников

В этом году в Московской области к проекту «ПолитСтарт» присоединились почти 600 человек. Проект помогает начинающим сделать свои первые шаги в политике. Наиболее результативные участники проекта будут приглашены на обучение в Высшей партийной школе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Как рассказал координатор «ПолитСтарта», депутат Госдумы Александр Толмачев, участники проекта уже прошли теоретический курс, где изучали правовые основы, стратегию избирательной кампании, тренировались проводить дебаты.

«Приступаем к одному из самых сложных и интересных этапов учебы — работе с наставниками. Участники посетят заседания фракции и Совета депутатов, проведут рабочие встречи с избирателями, а также выезды на важные объекты округа, в том числе строящиеся школы или поликлиники. Будущему политику помогут составить индивидуальную „дорожную карту“ с основными шагами, начиная с выдвижения кандидатуры на выборы», — пояснил депутат.

Помогать начинающим политикам осваивать азы депутатской работы будут представители Государственной думы и Мособлдумы, руководители региональных и местных отделений партии. Среди них есть известные спортсмены и артисты, участники специальной военной операции — люди с большим политическим, профессиональным и жизненным опытом.

Александр Толмачев добавил, что также принимает участие в качестве наставника.

«В этом году у меня тоже есть подопечный, готовимся к работе. После такой практики участник „ПолитСтарта“ по-настоящему готов представлять интересы своих земляков в советах депутатов и парламентах», — заключил депутат.

В Московской области осенью пройдут выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. Определять список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на предстоящих выборах, будут жители — через процедуру предварительного голосования. Она пройдет в период 25–31 мая на сайте PG.ER.RU. На данный момент о своем желании принять участие в выборах заявили свыше 880 человек, лишь 18% из них — действующие депутаты. Подавляющее большинство участников — новые лица в политике.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.