Методист объяснила, как могут оценивать устный экзамен по истории в 9 классе

Методист Ставер: оценка устного экзамена по истории будет опираться на критерии

При оценке устного экзамена по истории многое будет зависеть от четких критериев проверки, а сам формат вероятно выстроят по аналогии с устным собеседованием по русскому языку, где оценивается не впечатление от ученика, а выполнение конкретных требований. Об этом сообщила РИАМО методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы № 1» Людмила Ставер.

«Пока конкретной модели оценивания не представлено, но уже говорится о подготовке учителей и школьников к новому формату. Можно предположить, что сама система будет строиться по аналогии с устным собеседованием по русскому языку, где оценка опирается не столько на общее впечатление от ученика, сколько на выполнение конкретных критериев», — сказала Ставер.

Она добавила, что для самих учеников новый формат, скорее всего, будет означать более раннюю и системную подготовку к экзаменам.

Что нужно делать ученикам?

Для успешной сдачи нового формата подготовку необходимо сделать системной и начать развивать навыки устной речи заранее:

тренировка речи: практиковать пересказ исторических тем и ответы на ключевые вопросы по периодам.

работа с планом: учиться выделять главные мысли и выстраивать «опорный план» ответа.

использование базы: опираться на учебники единой линейки (под ред. В. Мединского, А. Торкунова и А. Чубарьяна).

углубление знаний: изучать исторические документы и первоисточники для понимания контекста.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года выпускники 9 классов в обязательном порядке будут сдавать устный экзамен по истории. Федеральный институт педагогических измерений работает над моделью проведения экзамена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.