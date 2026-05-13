Стартует сезон II Петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал»

Данный проект реализуется благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь.Гранты).

Форум посвящен памяти Героя Российской Федерации, бывшего министра МЧС России Евгения Зиничева и подвигу спасателей.

Принять участие могут граждане РФ и стран СНГ в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор или приглашенных организаторами. Среди участников будут школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, представители органов власти, волонтеры, активисты, участники молодежных движений, а также представители медицинских, спасательных и патриотических организаций.

Конкурсная программа форума включает следующие направления: конкурс научных работ, конкурс социальных видеороликов, конкурс плакатов и инфографики «Вместе за безопасность», а также фотоконкурс «На линии жизни».