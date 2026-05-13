Еще один вражеский дрон сбили на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны РФ обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник, который летел на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В среду утром представители киевского режима совершили две попытки ударить по Москве с помощью дронов. Оба беспилотника ВСУ были ликвидированы.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что средства ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на регион. Пострадавших нет.

