Обломки сбитого БПЛА попали в промобъект в Ярославле
Украинские беспилотники летели на Ярославль. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку, сообщает губернатор Михаил Евраев.
При этом обломки сбитого дрона попали на промышленный объект.
«Пострадавших нет», — отметил Евраев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в регионе могут быть фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не стоит подходить к ним.
