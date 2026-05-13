Тренд на slow life: почему люди стали намеренно замедлять свою жизнь

Культ продуктивности и успешного успеха завел нас в тупик тяжелейшего выгорания. Годами мы бежали марафон в темпе спринта, пытаясь втиснуть в сутки сотни задач, и закономерно столкнулись с эпидемией тревожных расстройств. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

«Тренд на slow life — это не эстетика социальных сетей, а жизненно необходимая защитная реакция нашей психики на хронический стресс и информационный перегруз. Человеческий мозг эволюционно не приспособлен к круглосуточной бомбардировке уведомлениями и токсичной многозадачности», — сказала Зуева.

Сознательное замедление стало способом выжить и вернуть контроль над своей жизнью. Люди глубоко устали быть функциями и гнаться за целями, навязанными извне, отметила психолог.

Выбирая жизнь на пониженных скоростях, мы смещаем фокус с внешних достижений на внутреннее состояние. Это базовая осознанность: способность быть в настоящем моменте, чувствовать вкус еды, слышать собственные истинные потребности. Замедляясь, мы спасаем истощенную нервную систему и возвращаем себе способность просто жить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.