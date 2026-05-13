Названа причина, почему тысячи «квадратов» горели ночью в Москве
В Москве ликвидировали крупный пожар. Возгорание произошло в строении на Вернисажной улице и распространилось на тысячи квадратных метров из-за короткого замыкания, об этом сообщает ТАСС.
Предварительно известно, что огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К счастью, пожарным удалось полностью справиться с пламенем.
Возможной причиной ЧП названо короткое замыкание. Об этом сообщили оперативные службы столицы. Точная причина возгорания будет установлена в ходе специальной экспертизы.
Пострадавших и эвакуированных, по предварительным данным, нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
