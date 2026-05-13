Рубио отправился в Китай в «костюме Мадуро»

Рубио выбрал для Китая образ как у захваченного в Венесуэле Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио отправился с визитом в Китай в необычном наряде. Он выбрал спортивный костюм, который практически не отличается от одежды президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его похищения, сообщает РИА Новости .

Фотографию Марко Рубио на борту самолета Air Force One опубликовал в соцсети X директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. На сходство первыми обратили внимание журналисты NewsNation. Корреспондент Келли Мейер подчеркнула, что снимок появился на следующий день после интервью американского лидера Дональда Трампа, где тот предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США.

3 января США нанесли массированный авиаудар по Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, после чего вывезли их в Нью-Йорк. В Вашингтоне их обвинили в причастности к наркотерроризму. Временным президентом Венесуэлы стала бывший вице-президент Дельси Родригес.

США и Венесуэла в настоящее время пытаются восстанавливать дипломатические отношения. При этом Трамп уже заявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть. На этом фоне «совпадение» в одежде Рубио выглядит как минимум неслучайно — и активно обсуждается в западных СМИ.

