«Охренеть можно!»: 3 грузовика столкнулись на МКАД, один перевернулся

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с тремя грузовиками

В Москве на 65-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Три грузовика врезались друг в друга, один из них перевернулся, после чего движение на участке оказалось серьезно затруднено, сообщает РЕН ТВ .

Судя по опубликованным в Сети кадрам, один из грузовиков слетел с дороги и перевернулся. Его груз рассыпался прямо по проезжей части, создав дополнительные препятствия для проезда.

«А чем он был груженный? Блоками какими-то, что ли? Охренеть можно!» — сказал за кадром очевидец происшествия.

На месте аварии уже работают сотрудники оперативных служб. Они занимаются ликвидацией последствий столкновения и освобождением дороги.

Данные о пострадавших пока не поступали. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.

