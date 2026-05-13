Инновационные масла для металлообработки представили на международной выставке

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» приняла участие в международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности-2026», где представила широкий ассортимент высокотехнологичных смазочных материалов.

Сегодня предприятие выпускает масла, смазки и СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости), пригодные для использования во всех узлах как высокоточного, так и тяжелонагруженного металлообрабатывающего оборудования. Мероприятие объединило свыше 1,2 тыс. участников из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Дальнего Востока и других ключевых станкостроительных регионов мира.

На своем стенде компания предложила металлообрабатывающим предприятиям обновленную гамму водосмешиваемых, масляных и быстроиспаряющихся СОЖ, а также гидравлические и шпиндельные масла, смазки для направляющих скольжения и пластичные составы. Эти продукты традиционно востребованы в промышленности для обслуживания подшипников, зубчатых передач и централизованных систем смазки оборудования. Все материалы разработаны в собственном Научно-исследовательском центре компании и уже заслужили признание профессионального сообщества.

Ни одна операция по обработке черных и цветных металлов сегодня не обходится без СОЖ — это критически важный элемент бесперебойной работы любого станка. Смазочные материалы снижают трение в механизмах, обеспечивают защиту от коррозии и активно отводят тепло из зоны контакта инструмента с деталью, что напрямую повышает качество готовых изделий. Кроме того, инновационные масла компании помогают продлить ресурс оборудования даже при интенсивных нагрузках.

Гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отметил, что компания планомерно расширяет линейку смазочных материалов для металлургии и металлообработки, реагируя на реальные запросы отрасли.

«В условиях модернизации промышленного сектора инновационные смазочные материалы обеспечивают надежную работу высокотехнологичного оборудования. Наша задача — гарантировать стабильно высокое качество продукции и бесперебойность поставок», — сказал Скоромец.

Международная выставка «Металлообработка» проводится с 1984 года. Это важнейшее отраслевое событие, на котором демонстрируются передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции. Выставка проходит при поддержке Минпромторга России и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Газпромнефть — смазочные материалы» — один из лидеров рынка масел, смазок и технических жидкостей. Предприятие выпускает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка на собственных площадках в Омске и Московской области.