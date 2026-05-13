сегодня в 07:15

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московском регионе 13 мая

Днем 13 мая 2026 года в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, а местами по области — гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем столбики термометров покажут от плюс 21 до 23 градусов. Ветер ожидается южный, 5–10 метров в секунду.

В ночь на 14 мая характер погоды изменится: порывы ветра ослабнут до 3–8 метров в секунду, температура опустится до плюс 12-14 градусов.

Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь.

В случае возникновения экстренной ситуации горожанам напоминают, что за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

