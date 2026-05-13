Самолеты в Москве не садятся: что с Шереметьево
Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, но отправляет самолеты
Московский аэропорт Шереметьево временно изменил режим работы. В настоящее время воздушная гавань обслуживает исключительно рейсы на вылет, об этом сообщила «Росавиация».
Прием воздушных судов возможен только в индивидуальном порядке. Каждый такой случай требует отдельного согласования с соответствующими органами.
Причиной стал ввод временных ограничений на использование воздушного пространства. Они действуют в ряде районов Московской области.
Все эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации на сайте аэропорта и у своих авиакомпаний.
