Самолеты в Москве не садятся: что с Шереметьево

Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, но отправляет самолеты

Московский аэропорт Шереметьево временно изменил режим работы. В настоящее время воздушная гавань обслуживает исключительно рейсы на вылет, об этом сообщила «Росавиация» .

Прием воздушных судов возможен только в индивидуальном порядке. Каждый такой случай требует отдельного согласования с соответствующими органами.

Причиной стал ввод временных ограничений на использование воздушного пространства. Они действуют в ряде районов Московской области.

Все эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации на сайте аэропорта и у своих авиакомпаний.

