Пьяные олени выбегают на дороги во Франции и атакуют водителей

Олени объелись забродивших фруктов во Франции и выбегают на трассы перед авто

Полиция Франции обратилась к водителям восточных регионов страны с необычным предупреждением. На местных дорогах появились олени, которые ведут себя агрессивно и непредсказуемо из-за алкогольного опьянения, сообщает SHOT .

Как выяснили стражи порядка, животные съели забродившие фрукты и находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за этого рогатые потеряли чувство страха и самоконтроля.

Очевидцы сообщают, что олени выбегают прямо на проезжую часть перед движущимися машинами. Кроме того, упившиеся животные устраивают хаотичные «танцы» посреди полей и демонстрируют буйное поведение. Соответствующее поведение животных попало на видео.

На кадрах видно, что олень бегал вокруг своей оси на поле до тех пор, пока не упал. Другое животное сначала хаотично прыгало по полю, затем тоже начало кружиться.

Власти призывают водителей быть предельно внимательными на трассах восточной Франции. Встречу с нетрезвым оленем лучше избегать — резкие маневры или попытки объехать животное могут привести к серьезным авариям.

